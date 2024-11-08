Bakan Göktaş, Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Yapay Zeka ve Kadınların Rolünü Vurguladı

Bakan Göktaş "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nde Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haliç Üniversitesi'nde Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yapay Zeka ve Kadın İlişkisi

Bakan Göktaş, teknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda kadınların aktif roller üstlenmesinin Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. "Yapay zeka ve teknoloji alanlarında kadınların aktif roller üstlenmesinin dijitalleşen dünyada Türkiye’nin gelişimini hızlandıracağına inanıyoruz." dedi.

Yapay Zekanın Fırsatları ve Riskleri

Göktaş, yapay zekanın sunduğu fırsatların yanı sıra kadın-erkek eşitsizliği gibi riskleri de beraberinde getirdiğini ifade etti. "Bu risklerin en aza indirilmesi için, yapay zeka teknolojilerinin şeffaf, adil ve erişilebilir bir şekilde geliştirilmesi büyük bir önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Filistin Halkının Yanındayız

Bakan, Gazze ve Lübnan’da dijital aygıtların silah olarak kullanılmasına dikkat çekerek, "İnsani değere ve barışa saygı adına Filistin halkının her daim yanında olacağız." ifadesini kullandı.

20 Yılda Değişecek Çalışma Şekilleri

Gelecek 20 yılda iş gücü dinamiklerinin değişeceğini belirten Göktaş, bu süreçlerin yaratıcılık ve teknoloji okuryazarlığı gibi becerilere bağlı kalacağını vurguladı.

STEM Alanında Kadın Temsili

Dünyada kadınların STEM alanındaki temsilinin %30, yapay zeka iş gücündeki oranın ise %26 olduğunu belirten Bakan, "Türkiye'deki kadınların bu alandaki temsil oranı %20 düzeyinde." dedi.

Kadın Girişimciliği Destekleme Programı

"Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı" ile 400 kadının yeteneklerini geliştirmelerine destek sağladıklarını açıklayan Göktaş, sinerji yaratacak projelerin teşvik edileceğini belirtti.

Daha Güçlü Kadınlar İçin Çalışmalar Sürecek

Bakan Göktaş, teknoloji dünyasında kadınların güçlü bir yer edinmesini sağlamak ve toplumsal eşitliği sağlamak amacıyla çalışmaların devam edeceğini söyledi. "Yapay zeka çağında sadece dijital dünyada değil, her alanda daha güçlü kadınlar görmek istiyoruz." dedi.