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Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Yeni Adımlar Attı

Bakan Göktaş, kadına şiddeti önlemek için ALO 183 hattının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne entegre edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:59
Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Yeni Adımlar Attı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Göktaş, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne dahil edilmesi için çalışmaların başlatıldığını kaydetti. Bugünün, kadına yönelik her türlü şiddete karşı durduklarının altının çizildiği bir gün olduğunu belirten Göktaş, bu mücadeleyi her gün sürdüreceklerini vurguladı.

Bakan, "Kadınların huzur ve güven içinde yaşayacağı bir dünya inşa etmeye kararlıyız. Devletimizin tüm kurumları, tüm kadınların yanındadır," dedi. Ayrıca, "Güçlü kadın, güçlü Türkiye" ilkesinden hareketle pek çok reformun hayata geçirildiğini ifade etti.

6732 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir hukuki dayanak olduğunu vurgulayan Göktaş, bu kanunun etkin bir şekilde uygulanmasının takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kapsamlı Önlemler ve Destek Hattı

Alo 183 hattının yanı sıra acil destek hattından elektronik kelepçe uygulamasına kadar geniş bir önlem paketi oluşturdiklarını belirten Göktaş, "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) sayımızı 84’e çıkararak, 2 milyon kişiye rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdik," dedi.

Dijital Araştırmalar ve Koordinasyon

Kadına yönelik şiddetle mücadelede, kök nedenlerin araştırılması amacıyla TÜBİTAK ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile yürütülen Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın üçüncüsünün başladığını da belirtti.

Sosyal Risk Haritaları ve Yeni Projeler

Göktaş, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı gibi tehditlerin önlenmesi için sosyal risk haritalarının oluşturulduğunu ve bu haritalarla koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesinin amaçlandığını aktardı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların yaptığı "Kadın Ana" figürünü hediye etti. Ayrıca, ihtiyaç içindeki kadınlar ve yetimlerin yararlandığı iki tarihi vakfın senedi de takdim edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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