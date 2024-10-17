Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Kararlılığını Vurguladı

Bakan Göktaş'tan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığını yineledi.

Yürütülen Mücadele ve İlkeler

Göktaş, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u uygulama ile ilgili kararlılıklarının süreceğini ifade etti.

“Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük ve biz sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadelenin ardında olacağız.” şeklinde konuştu.

Küresel Bir Sorun: Kadına Yönelik Şiddet

Göktaş, kadına karşı şiddeti insanlık onuruna en büyük saldırılardan biri olarak nitelendirirken, bu alandaki sorunların küresel bir mesele olduğunu belirtti.

“Kadına yönelik cinayetlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Paydaşlarla İşbirliği ve İstişareler

Bakan, konuyla ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarıyla da istişarelerde bulunduklarını ve ŞÖNİM müdürleriyle video konferans aracılığıyla görüşmeler yaptıklarını duyurdu.

“Bu kanun bizim için son derece kıymetli. Mücadelemizi ilkelerimiz doğrultusunda sürdürmeye kararlıyız.” şeklindeki ifadeleriyle de dikkat çekti.