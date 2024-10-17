DOLAR
34,16 0,01%
EURO
37,19 -0,08%
ALTIN
2.943,04 -0,26%
BITCOIN
2.297.348,27 0,64%

Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Kararlılığını Vurguladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:47
Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Kararlılığını Vurguladı

Bakan Göktaş'tan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığını yineledi.

Yürütülen Mücadele ve İlkeler

Göktaş, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u uygulama ile ilgili kararlılıklarının süreceğini ifade etti.

“Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük ve biz sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadelenin ardında olacağız.” şeklinde konuştu.

Küresel Bir Sorun: Kadına Yönelik Şiddet

Göktaş, kadına karşı şiddeti insanlık onuruna en büyük saldırılardan biri olarak nitelendirirken, bu alandaki sorunların küresel bir mesele olduğunu belirtti.

“Kadına yönelik cinayetlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Paydaşlarla İşbirliği ve İstişareler

Bakan, konuyla ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarıyla da istişarelerde bulunduklarını ve ŞÖNİM müdürleriyle video konferans aracılığıyla görüşmeler yaptıklarını duyurdu.

“Bu kanun bizim için son derece kıymetli. Mücadelemizi ilkelerimiz doğrultusunda sürdürmeye kararlıyız.” şeklindeki ifadeleriyle de dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çelik İhracatçıları Birliği, Azerbaycan ile İş Birliğini Güçlendiriyor
2
ABD'de Gazze Politikası Nedeniyle İstifa Eden Çalışanlardan Yeni Siyasi Eylem Komitesi
3
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek
4
Batı Şeria'da Zeytin Toplayıcı Filistinli Kadının Ölümü
5
Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Kararlılığını Vurguladı
6
Gazze'de Can Kaybı 42 Bini Aştı
7
Savcıya Yönelik Tehdit İddiaları: Gözaltı ve İfade Gelişmeleri

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti