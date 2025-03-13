Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddette Sıfır Tolerans

Bakan Göktaş, BM'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele"ye Dikkat Çekti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Dostlar Grubu Üst Düzey Yan Etkinliği"ne katıldı. Göktaş, burada kadına yönelik şiddetle mücadelede bütüncül devlet politikalarının önemine vurgu yaptı.

Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans

Göktaş, konuşmasına “Küresel bir sorun olan bu mesele, geleceğimizi tehdit eden bir insan hakları ihlali ve sürdürülebilir kalkınmanın önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir” sözleriyle başladı. Bakan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayattaki yerini güçlendiren projeler hayata geçirdiğini sözlerine ekledi.

Bütüncül Yaklaşım ve 6284 Sayılı Kanun

Bakan Göktaş, “Kadına yönelik şiddetle mücadelenin, kadınların yaşamlarını her açıdan güvence altına alan bütüncül devlet politikalarıyla etkili bir şekilde yürütülebileceğine inanıyoruz.” diyerek 6284 sayılı Kanun ile güçlü bir hukuki mevzuata sahip olduklarını vurguladı. Ayrıca, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı ile şiddet mağduru kadınların korunması, desteklenmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Önleyici Mekanizmalar ve Destek Hizmetleri

Göktaş, Türkiye'nin destek hizmetlerini güçlendirdiğini ve adalete erişimi iyileştirmek için önleyici mekanizmaları geliştirmeye devam ettiğini belirtti. Kasım 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile bu mücadelenin en üst düzeyde devlet politikası haline getirildiğini söyledi.

Dijital Şiddet ve Yapay Zeka Riskleri

Dijital mecralar üzerinden yaygınlaşan nefret söylemleri ile kadına yönelik dijital şiddetin artışına dikkat çeken Göktaş, yapay zeka teknolojilerinin sunduğu fırsatlar kadar risklere de işaret etti. Bu konuyu, 2024 yılında gerçekleştireceği 4. Kadın ve Adalet Zirvesi'nde derinlemesine inceleyeceğini belirtti.

Gelecek Nesiller İçin Taahhütler

Son olarak, kadının güçlenmesinin, kadına yönelik şiddetin sona ermesi için en güçlü yol olduğunu ifade eden Göktaş, Türkiye’nin küresel çabaları hızlandırmak için tüm ortaklarla işbirliğine açık olduğunu vurguladı.

İkili Görüşmeler

Bakan Göktaş, Türkiye'yi temsilen geldiği BM toplantısında Cezayir ve Kuveytli mevkidaşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, kadın, aile ve sosyal politikalar konularında işbirliğinin artırılması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.