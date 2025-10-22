Bakan Göktaş Konya Teknik Üniversitesi'nde: 2025 'Aile Yılı' ve Aile Dostu Teknoloji

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, KTÜN 2025-2026 açılışında aileyi merkeze alan politikaları, Aile Yılı ve aile dostu teknolojiyi vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 17:18
Bakan Göktaş Konya Teknik Üniversitesi 2025-2026 Açılış Töreni'nde Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, her politikada ailenin merkeze alındığını ve toplumun tüm kesimlerinde aile konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Tören öncesi buluşma

Bakan Göktaş, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası'nda şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile bir araya geldikten sonra KTÜN açılış törenine katıldı.

Gençlik, bilgi ve Konya vurgusu

Konuşmasında ülkenin iyi yetişmiş, ufku açık ve yenilikçi gençlerle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirten Göktaş, Konya'nın tarihi bir bilgi ve üretkenlik merkezi olduğuna dikkat çekti. Mevlana'dan Sadreddin Konevi'ye, Selçuklu'dan Cumhuriyet'e uzanan mirasın gençlerin elinde yeniden şekillendiğini söyleyerek, "Sizler, Türkiye'nin aydınlık yüzüsünüz" ifadesini kullandı.

Aileyi merkeze alan politika anlayışı

Göktaş, aileyi hem toplumun hem medeniyetin dayanak noktası olarak tanımladı ve Cumhurbaşkanı'nın sözlerine atıfla ailenin "toplumun özü, nüvesi ve güç kaynağı" olduğuna inandıklarını vurguladı. Bakan, bakanlık çalışmalarını insanı merkeze alan bir anlayışla yürüttüklerini belirterek şu hedefleri sıraladı:

Çocuklara güvenli bir gelecek, gençlere umut, yaşlılara ve engellilere huzur, kadınlar ve erkeklere eşit yaşam fırsatları sunmak.

Ayrıca küresel zararlı akımların çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek dijital dünyanın, sahte özgürlük söylemlerinin ve aileyi değersizleştiren modern kalıpların aile bağlarını zayıflattığını, çocukların ekranların soğuk ışığında büyüdüğünü ve aile içi kopuşların arttığını ifade etti.

Gazze vurgusu ve dayanışma mesajı

Göktaş, Gazze'deki yaşama atıf yaparak "oradaki direnişin vicdanın, merhametin ve dayanışmanın yeniden yükselişini getirdiğini" söyledi. Gazze örneğinden hareketle asıl gücün paradan ya da teknolojiden değil, kalpte, inançta ve ailede saklı olduğunu vurguladı. Sumud Filosu'nu insanlığın ortak iradesinin sembolü olarak nitelendirdi.

2025 Aile Yılı, fonlar ve destek mekanizmaları

Bakan Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak Bakanlık koordinasyonunda aile yapısı ve değerlerini korumaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Gençlerin aile kurmalarına destek amacıyla başlatılan Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yaygınlaştırıldığını; geçen ay kredi miktarının artırıldığını ve gelir şartının yükseltildiğini belirtti.

Çocuk sahibi olmak isteyenlere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirildiğini, aile bireyleri arasında iletişimi güçlendiren farkındalık çalışmaları, dijital güvenlik, ebeveynlik becerileri ve kuşaklar arası dayanışma atölyelerinin yaygınlaştırıldığını söyledi. Ayrıca 2026-2035 dönemi için "Aile ve Nüfus On Yılı" ile politikaların uzun vadeli ve bütüncül bir perspektifle uygulanacağını açıkladı.

Teknoloji, yapay zeka ve "aile dostu" yaklaşımı

Göktaş, teknolojinin yalnızca üretim için değil insana dokunmak için de var olduğunun altını çizdi. Bakanın ifadesiyle: "Yapay zekayla yalnızlığı değil bağ kurmayı, dijitalleşmeyle kopuşu değil yakınlaşmayı hedefliyoruz." Bu bağlamda aile dostu teknoloji anlayışını savunduklarını ve Türkiye'de geliştirilen her sistemin, cihazın ve yazılımın aynı zamanda aile dostu olmasını istediklerini söyledi.

Üniversitelerde geliştirilecek projelerin iyilik ve aile dostu olmasına önem verdiklerini belirten Göktaş, bunun örneklerinden biri olarak "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi"'ni gösterdi. Bu projeyle genç kızların mühendislikte öz güvenle yer almaları ve üretim süreçlerinde söz sahibi olmalarının teşvik edildiğini aktardı.

Eğitim, teknoloji ve gelecek vizyonu

Bakan, teknolojinin kalbinin insan olduğunu; teknoloji, bilim ve yeniliğin aile değerleriyle birleştiğinde ilerlemenin anlam kazanacağını vurguladı. KTÜN'ün laboratuvarlarında geliştirilecek fikirlerin ailelerin yaşamını kolaylaştıracak çözümlere dönüşeceğine inandığını söyledi.

Kapanış ve yerel yöneticilerin mesajları

Göktaş, Türkiye'nin esas gücünün genç ve dinamik nüfus olduğuna işaret ederek "Ailemizin ve ülkemizin değerlerini koruyarak, birbirimize sevgiyle bağlandığımız bir geleceği hep birlikte inşa edelim" dedi.

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek üniversitedeki proje ve çalışmalardan bahsetti, yeni öğrencilere başarı dileklerini iletti. Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da KTÜN'ün kente ve ülkeye değer kattığını vurgulayarak akademik yıl için iyi dileklerini paylaştı.

