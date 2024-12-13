DOLAR
34,94 -0,13%
EURO
36,67 -0,07%
ALTIN
2.986,76 0,75%
BITCOIN
3.505.866,88 -0,54%

Bakan Göktaş, Macaristan ile Sosyal Hizmetlerde İşbirliğini Görüştü

Bakan Göktaş, Macaristan Kültür Bakanı ile görüştü; sosyal hizmetler ve aile politikaları üzerine işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:54
Bakan Göktaş, Macaristan ile Sosyal Hizmetlerde İşbirliğini Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Macaristan'la İşbirliğini Artırıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve Yenilik Bakanı Balazs Hanko ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki sosyal hizmetler ve aile politikaları üzerinde işbirliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Göktaş, Hanko ve beraberindeki heyetle yaptığı toplantıya dikkat çekti. Görüşmenin detaylarını aktaran Göktaş, “Türkiye ile Macaristan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100’üncü yılında, ortak değerlerimizden yola çıkarak toplumlarımıza katkı sağlayacak projelerle iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu işbirliğinin, her iki ülkenin sosyal yapısına büyük katkıda bulunması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve Yenilik Bakanı Balazs...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve Yenilik Bakanı Balazs Hanko ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve Yenilik Bakanı Balazs...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve Yenilik Bakanı Balazs Hanko ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelere Sert Uyarı: Borçlarını Ödemeyenler Silkelenecek
2
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi Ziyaret Etti
3
Hatay'da Zehirlenme Olayında Bilirkişi Heyeti İncelemede
4
Özbekistan'da 3,7 Milyar Dolar Yatırım ile 18 Elektrik Santrali Devreye Alındı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Küresel Oyunun Önemli Aktörlerinden Biri
6
Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
7
Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Kara Yolları Ulaşıma Kapandı

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç