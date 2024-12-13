Bakan Göktaş, Macaristan ile Sosyal Hizmetlerde İşbirliğini Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Macaristan'la İşbirliğini Artırıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve Yenilik Bakanı Balazs Hanko ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki sosyal hizmetler ve aile politikaları üzerinde işbirliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Göktaş, Hanko ve beraberindeki heyetle yaptığı toplantıya dikkat çekti. Görüşmenin detaylarını aktaran Göktaş, “Türkiye ile Macaristan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100’üncü yılında, ortak değerlerimizden yola çıkarak toplumlarımıza katkı sağlayacak projelerle iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu işbirliğinin, her iki ülkenin sosyal yapısına büyük katkıda bulunması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve Yenilik Bakanı Balazs Hanko ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve Yenilik Bakanı Balazs Hanko ile bir araya geldi.