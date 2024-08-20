Bakan Göktaş Mardin'de Telkari Ustalarını Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de çeşitli etkinlikler ve ziyaretler gerçekleştirdi.

Telkari Ustaları ile Bir Araya Geldi

Bakan Göktaş, merkez Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de bulunan Devlet Sanatçısı telkari ustası İbrahim Cihan ve UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri ödülü sahibi Süryani Suphi Hindiyerli'yi atölyelerinde ziyaret etti. Ustalardan telkari sanatı hakkında detaylı bilgi aldı ve telkari parlatma işlemini birlikte gerçekleştirdi.

Esnaflarla Buluştu ve Kadın Kooperatifini Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, ziyaretleri sırasında İbrahim Cihan'dan bir telkari broş da hediye aldı. Ardından Birinci Cadde’de esnaflar ve vatandaşlarla sohbet eden Göktaş, İpekyolu Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi.

Yönetimle Beraber Ziyaretler Gerçekleştirdi

Bakan Göktaş'a bu ziyaretlerinde Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam eşlik etti.