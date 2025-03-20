Bakan Göktaş, Merkez Teşkilat Çalışanlarıyla İftar Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, merkez teşkilatıyla iftarda bir araya geldi, hizmet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:14
Bakan Göktaş, Merkez Teşkilat Çalışanlarıyla İftar Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, merkez teşkilat çalışanlarıyla iftar yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık merkez teşkilatı çalışanlarıyla düzenlediği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

İftar sofrasında bir araya gelen Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin en hassas kesimlerine en kaliteli, en etkili ve en samimi hizmeti ulaştırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Göktaş, sosyal medya hesabında "Biz Büyük Bir Aileyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bugün iftarımızı Bakanlık merkez teşkilatımızda omuz omuza görev yaptığımız çalışma arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Kurduğumuz bu iftar sofrasının, bir muhabbet, dostluk sofrası, yol arkadaşlığı sofrası olmasını diliyorum. Her bir mesai arkadaşıma özverileri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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