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Bakan Göktaş, Mersin'de Sivil Toplum Vizyonunu Açıkladı

Bakan Göktaş, Mersin'de düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programında Sivil Toplum Vizyon Belgesi'nin bu hafta açıklanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 18:14
Bakan Göktaş, Mersin'de Sivil Toplum Vizyonunu Açıkladı

Bakan Göktaş, Türkiye Buluşmaları Programında Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de düzenlenen Türkiye Buluşmaları programında önemli açıklamalarda bulundu. 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı kapsamında hazırlanan Sivil Toplum Vizyon Belgesinin bu hafta içinde kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Sosyal Hizmetlerin Yaygınlaştırılması İçin Yapılan Çalışmalar

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması için geniş kapsamlı adımlar atıldığını ifade etti. Vatandaşların refah seviyesini artırmayı hedefleyen çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Yeni Dönem Hedefleri ve İşbirlikleri

Göktaş, sivil toplum anlayışını güçlendiren kuruluşlarla geliştirdikleri işbirliklerine kurumsal bir nitelik kazandırdıklarını belirtti. Ocak ayında düzenlenen 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayında, politika geliştirme ve dijitalleşme gibi konularda sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Sosyal Denge ve Barış İçin Sorumluluk

Mersin'de birden fazla sivil toplum kuruluşunun faaliyet gösterdiğini hatırlatan Göktaş, bu kuruluşların hayırseverlikleriyle sosyal denge ve barışın korunmasında da önemli roller üstlendiğini kaydetti. Ayrıca, ortak çalışmaların artarak devam etmesini dilediğini belirtti.

Programın ardından basına kapalı olarak devam eden etkinliğe, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşlarının...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve kadın girişimcilerin katılımıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşlarının...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve kadın girişimcilerin katılımıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşlarının...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve kadın girişimcilerin katılımıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşlarının...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve kadın girişimcilerin katılımıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

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