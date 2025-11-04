Bakan Göktaş: Mobil Sosyal Hizmet Merkezleriyle 226 bin 668 vatandaşa ulaştık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet merkezi bulunmayan ilçe ve köyler ile il merkezlerinin yoğun bölgelerinde görev yapan mobil sosyal hizmet araçlarının vatandaşlarla yüz yüze buluşma imkânı sunduğunu ve ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Bakan Göktaş, bu araçlar aracılığıyla vatandaşlara rehberlik, bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde ulaştırıldığını vurguladı.

31 ilde saha çalışması ve hizmet planı

2025 "Aile Yılı" hedefleri ve Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi doğrultusunda Mobil Sosyal Hizmet Merkezi araçlarının ülke genelinde görevlendirildiğini açıklayan Göktaş, üç aracın 14 Mayıs tarihinden itibaren sahada aktif çalıştığını ve şu ana kadar 21 ilde faaliyetlerin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Halihazırda hizmetlerin sürdüğü iller: Balıkesir, Yozgat ve Şanlıurfa. Bakan Göktaş, çalışmaların Kayseri, Nevşehir, Ordu, Giresun, Trabzon, Gaziantep ve Hatay illerinde de 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Sahada ulaşılan rakamlar ve hizmet içeriği

Bakan Göktaş, Mobil Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla bugüne kadar 226 bin 668 vatandaşa ulaşıldığını söyledi. Mobil ekiplerin sunduğu hizmetler arasında aile danışmanlığı, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı hizmetleri ile koruyucu ve önleyici sosyal hizmet modellerinin tanıtımı, bağımlılıkla mücadele ve aile içi iletişim konularında rehberlik yer alıyor.

Göktaş, mobil hizmet araçları aracılığıyla yapılan bilgilendirme ve yenilikçi, kapsayıcı çalışmaların vatandaşlara doğrudan aktarıldığını belirterek "Yaptığımız hizmetlerin vatandaşlarımız tarafından bilinmesini ve daha yaygın şekilde kullanılmasını önemsiyoruz" dedi.

Talep kaydı ve politika planlaması

Bakan, vatandaşların mobil araçlar vasıtasıyla taleplerini aracısız olarak Bakanlık birimlerine iletebildiğini vurgulayarak, "Mobil hizmet araçlarımızla vatandaşımızın taleplerini titizlikle kayıt altına alıyor ve ilgili birimlerimize ivedilikle iletiyoruz. Bu veriler, bundan sonraki hizmet planlamalarımıza ışık tutacak, politikalarımızı bu yönde şekillendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Deprem bölgelerinde etkin destek

Mobil Sosyal Hizmet araçlarının afet sonrası deprem bölgelerinde de etkin şekilde görev yaptığını belirten Göktaş, "Mobil SHM’lerimizi depremin yaralarını sarmak ve ihtiyaçları gidermek amacıyla etkin şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, devlet olarak her bir vatandaşa sosyal hizmetleri eşit, adil ve erişilebilir şekilde sunma çabalarını sürdürdüklerini belirterek, "Mobil Sosyal Hizmet araçlarımız, sahadaki gücümüzü ve vatandaşlarımızla kurduğumuz gönül köprüsünün ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye’nin dört bir yanında olmaya, 'İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın' düsturumuzla hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

