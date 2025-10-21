Bakan Göktaş, Mutlu Hayatlar ile Hatay ve Kahramanmaraş'ta Çocuk Evleri Projesini Görüştü

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Mutlu Hayatlar temsilcileriyle Hatay'daki Serdar Demir projesi ve Kahramanmaraş'ta kız çocukları için yeni çocuk evleri sitesini görüştü.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 21:56
Bakan Göktaş, Mutlu Hayatlar ile Hatay ve Kahramanmaraş'ta Çocuk Evleri Projesini Görüştü

Bakan Göktaş, Mutlu Hayatlar ile Hatay ve Kahramanmaraş'ta Çocuk Evleri Projesini Görüştü

Toplantı ve proje detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TUSAŞ İç Denetim Başkanı ve Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Muhammet Fatih Dağlı ile Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Bolat ile bir araya geldi.

Görüşmede, Hatay'da yer alan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi ile Kahramanmaraş'ta kız çocuklarına hizmet verecek yeni bir çocuk evleri sitesi projesi ele alındı.

Bakan Göktaş, Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'da bulunan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesini depremzede çocuklarımıza kazandıran paydaşlarımız ile Kahramanmaraş'ta kız çocuklarımıza hizmet verecek yeni bir çocuk evleri sitesi projesini yürütüyoruz. Yürüttüğümüz ortak çalışmanın, bölgemize büyük katkıda bulunacağına ve çocuklarımızın yarınlarını güçlendireceğine gönülden inanıyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), TUSAŞ İç Denetim Başkanı ve Mutlu...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), TUSAŞ İç Denetim Başkanı ve Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Muhammet Fatih Dağlı (sol 2) ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Bolat (sağ 2) ile bir araya geldi.

