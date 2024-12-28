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Bakan Göktaş: Narin Güran Cinayeti Davası Kararı Yüreklere Su Serpti

Bakan Göktaş, Narin Güran cinayeti davası kararına ilişkin açıklamalarda bulundu, sanıklara verilen cezanın adalet için önemli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 22:12
Bakan Göktaş: Narin Güran Cinayeti Davası Kararı Yüreklere Su Serpti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti davasının kararına ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti," dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Narin'in acısının herkesin yüreğini yaktığını belirterek, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için Bakanlık olarak süreci titizlikle takip ettiklerini vurguladı. Bu sözün arkasında durmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Ayrıca, Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü'nün de içinde bulunduğu avukat ekiplerinin tüm duruşmalara katıldığını belirten Göktaş, Narin'i kendi evlatları gibi sahiplenerek, adaletin sağlanması için özveriyle çalıştıklarını kaydetti. Göktaş, "Bu süreçte özveriyle canla başla Narin'in hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

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