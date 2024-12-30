Bakan Göktaş, Narin Güran Cinayeti Davasında Mahkeme Kararına İtiraz Edecek

Bakan Göktaş'tan Önemli Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti davasında mahkemenin gerekçeli kararının ardından Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz edeceklerini açıkladı.

Adalet Sürecine Müdahil Olundu

Bakan Göktaş, Niğde Valiliği ziyaretinden sonra gerçekleştirdiği basın toplantısında, bakanlık olarak Narin Güran cinayeti sürecine en başından beri müdahil olduklarını belirtti. Göktaş, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla sürece dahil olduklarını ifade etti.

Göktaş, “Bakanlığımız gerekli tüm çalışmalarda adım adım yer aldı. Hiçbir karar tabii ki Türkiye'nin evladı Narin'i geri getiremez,” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Cezalar Yüreklere Su Serpti

Bakan, üç sanıkla ilgili verilen cezaların yüreklere su serptiğini vurgulayarak, “Bakanlık olarak hem ilk hem ikinci davaya avukatlarımızla müdahil olduk ve tüm aşamada da orada avukatlarımız etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi. Mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra, bu cezaya da itiraz edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum,” dedi.

Göktaş, hukuki süreci yakından takip ettiklerini ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturduklarını söyledi. “Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum,” diyerek sözlerini tamamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Niğde'de Valiliği ziyaret etti. Göktaş, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Niğde'de Valiliği ziyaret etti. Göktaş, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu