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Bakan Göktaş, Narin Güran Cinayeti Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Narin Güran cinayetiyle ilgili süreci takip edeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:12
Bakan Göktaş, Narin Güran Cinayeti Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Bakan Göktaş'tan Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için gerekeni yapacağız" dedi.

Devletin Seferberliği

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından tüm devlet kurumlarının seferber olduğunu ifade eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konunun üzerine titizlikle gittiğini belirtti.

Psikososyal Destek

Olaydan etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek hizmetlerini başlattıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Evlatlarımızın güvenli bir şekilde büyümeleri için toplum olarak sorumluluk almalıyız. Onların fiziksel ve psikolojik iyilik hallerinin sağlanması en hassas konularımızdan biridir" ifadesini kullandı.

Adli Süreç ve Toplumsal Sorumluluk

Göktaş, bir çocuğa zarar vermenin sadece hukuki değil aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suç olduğunu dile getirdi. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, "Amacımız bu tür acıların bir daha yaşanmaması. İhtiyaç duyulan her türlü desteği sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye Aile Destek Programı

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Toplamda 95,9 milyar lira destek sağlandığını söyleyen Bakan, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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