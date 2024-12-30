Bakan Göktaş, Niğde'deki Kuruluşları Denetleme Müjdesi Verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Niğde Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde Valiliği ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, ildeki bazı sosyal hizmet kuruluşlarında yaşanan olumsuzluklarla ilgili tespitler yapıldığını belirtti. "Bunlarla ilgili ivedilikle harekete geçtik. Gerekli tüm adli ve idari işlemleri yerine getirdik. Bakım altında bulunan hiçbir vatandaşımızın olumsuz şartlara maruz kalmasını asla kabul edemeyiz," dedi.

Denetim ve İdari İşlemler

Bakan Göktaş, Niğde Valisi Cahit Çelik ile yaptığı görüşmenin ardından, kuruluş müdürleriyle bir araya geleceğini de açıkladı. Niğde'de 81 ilde olduğu gibi engelli, yaşlı ve çocuk kuruluşlarının denetimlerinin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. "Bu tür durumlarda ivedilikle gerekeni yaptık. Bütün sorumluların en ağır cezaları alması için de olayı yargıya taşıdık," dedi.

İnsanı Merkeze Alan Hizmetler

Sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı liderliğinde insanı merkeze alan bir hizmet anlayışı benimsediklerini dile getirdi. Niğde'de bugüne kadar toplam 90 milyar 738 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, bakanlık olarak da 5 milyar 62 milyon lira yatırım ve destek sağladıklarını aktardı.

Önemli Destek Programları

Bakan Göktaş, Niğde'deki sosyal hizmet merkezlerinin çalışmalarından bahsetti. "ASDEP personelimizle beraber 2017'den bu yana 46 bin 592 haneyi yerinde ziyaret ettik. Evlilik öncesi eğitim programı ve bağımlılıkla mücadele gibi çeşitli alanlarda da hizmet sunuyoruz," dedi.

Depremzedelere Yardım

6 Şubat’taki depremlerde Niğde'nin gösterdiği misafirperverliği takdir eden Göktaş, bu süreçte 2 bin 458 depremzedeye destek olduklarını belirtti.

Çocukların Güvenliği Öncelikli

Çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümelerinin önemine vurgu yapan Göktaş, Niğde'de 80 çocuk evlerinde ve 58 koruyucu aile yanında toplam 73 çocuğun bulunduğunu aktardı. 2012'den bu yana yürütülen sosyoekonomik destek programları çerçevesinde, Niğde'ye 134,4 milyon lira aktarıldığını açıkladı.

Kadınlara Yönelik Destekler

Kadınlara yönelik destek projelerinin de altını çizen Bakan Göktaş, 627 kişiye finansal okuryazarlık hizmeti verdiklerini belirtti. 11 bin 969 kişi SHÇEK'ten faydalandı.

Gezi ve İletişim Fasılları

Konuşmasının ardından, Niğde Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret eden Göktaş, buradaki ürünlerle ilgili bilgi aldı. Daha sonra Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ve MHP İl Başkanı Aytekin Tükenmez ile bir araya geldi.