Bakan Göktaş, ÖNDER'in Kılavuz Gemisi Programına Katılan Öğrencilerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 'Kılavuz Gemisi' programına katılan öğrencilerle görüşerek önemli mesajlar verdi.

Göktaş, program kapsamında öğrencilere Bakanlıkta bir ağırlama gerçekleştirdiklerini belirtirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizin, mesleki gelişimlerinin yanı sıra kamu kurumlarını da yakından tanıma fırsatı bulduklarını görmek sevindirici."

Bakan Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaparak, "Değerlerimizi yaşatan, gençlerimizin akademik ve manevi gelişimine katkı sunan bu tür çalışmalarını kıymetli buluyoruz. Programa katılan tüm gemi tayfalarına başarılar diliyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin "Kılavuz Gemisi" programına katılan öğrencilerle görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin "Kılavuz Gemisi" programına katılan öğrencilerle görüştü.