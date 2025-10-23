Bakan Göktaş, Rojin Kabaiş'in Ailesini Kabul Etti

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüşerek soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesiyle bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Rojin'in vefatının herkesi derinden yaraladığını belirtti.

Bakanlık süreci hassasiyetle takip ediyor

Rojin'in ilk günden itibaren daima yanında oldukları babası Nizamettin Kabaiş ile Bakanlıkta bir araya gelerek acılarını paylaştıklarını aktaran Göktaş, sürece dair hassasiyet ve kararlılıklarını dile getirdiklerini bildirdi.

Soruşturma hakkında bilgi veren Göktaş, tüm delil ve raporların titizlikle incelenerek yargı makamlarının tam koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

"Rojin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet diliyorum. Bakanlık olarak süreci en yakından, hassasiyetle takip ediyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesiyle bir araya geldi.

