Bakan Göktaş, Şehit Aileleri ve Devlet Himayesindeki Çocukları Ziyaret Etti

Bakan Göktaş'tan Anlamlı Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın ailesiyle birlikte, devlet himayesindeki çocuklara anlamlı bir ziyarette bulundu.

Şehit Aileleri için Birlik Mesajı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizimle birlikte 102 farklı çocuk evimiz daha şehit aileleri tarafından ziyaret edildi. Büyük aile olmak işte tam da böyle bir şey; farklı hikayelerden gelip aynı masanın etrafında buluşabilmek. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve milletimizin emaneti olan çocuklarımızın daima yanındayız," ifadelerini kullandı.

Ziyarette Eğlenceli Anlar

Ayrıca, ziyarete dijital içerik üreticisi Cem Özkök'ün de katıldığı belirtildi. Görüntülerde Bakan Göktaş'ın devlet himayesindeki çocuklarla mangala oynadığı anlar yer aldı, bu da ziyareti daha neşeli bir hale getirdi.