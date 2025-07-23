Bakan Göktaş, Şehit Eşleriyle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şehit Eşleriyle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit eşleriyle Bakanlıkta düzenlenen bir toplantıda bir araya geldi. Bu buluşma, şehit ailelerinin önemini vurgulamak amacı taşıyor.

Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli eşleri ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde huzurlu, güçlü ve terörsüz bir Türkiye için geleceğe emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan, bu kutlu yürüyüşün, şehitlerin cesaretinin ve gazilerin eşsiz fedakarlıklarının bir eseri olduğunu da belirterek, "Onların aziz hatıralarına ve bizlere bıraktıkları kutsal emanetlere sonsuza dek sahip çıkacağız." şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit eşleriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit eşleriyle bir araya geldi.