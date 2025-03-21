Bakan Göktaş, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesini ziyaret etti ve aziz hatırasını andı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 20:52
Bakan Göktaş, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Şehit Savcı'nın Ailesini Unutmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesini ziyaret etti. Bu özel ziyaret, vatandaşların adalet ve vatanseverlik duygularını pekiştirdi.

Şehit Savcının Anısı Her Zaman Yaşayacak

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehit Savcı Kiraz'ın aziz hatırası, milletin adalet duygusuna emanet edilmiş bir miras” ifadelerine yer vererek, İstanbul'daki evlerinde şehidin kıymetli ailesiyle bir araya geldiğini belirtti. Ziyaret esnasında, adalet uğruna can veren savcısını rahmet ve dua ile andığını vurguladı.

Göktaş, paylaşımında şehit savcının babası Hakkı ve annesi Saadet Kiraz ile bir araya geldikleri fotoğraflara da yer vererek, Kiraz'ın mirasının hukukun üstünlüğüne olan inanç ile yaşayacağını ifade etti. “Ruhu şad, makamı ali olsun,” dedi.

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