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Bakan Göktaş, Şehit ve Gazi Yakını Öğretmenlerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit öğretmenleri anarak aileleriyle buluştu ve onların vatanseverliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:34
Bakan Göktaş, Şehit ve Gazi Yakını Öğretmenlerle Buluştu

Bakan Göktaş, Şehit ve Gazi Yakını Öğretmenlerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit öğretmenlerin vatan sevgisinin ve birlik ruhunun önemine dikkat çekerek, "Bu emaneti taşımak, her birimizin boynunun borcudur." dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "İlham Veren Kahramanlar" programında, Bakan Göktaş, Ankara'daki şehit ve gazi yakın öğretmenlerle bir araya geldi.

Şehit Öğretmenleri Anmak Onur Verici

Göktaş, konuşmasının başında, şehit öğretmenleri anmak ve aileleriyle buluşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Tüm şehitler ve vefat eden gaziler için saygı duruşunda bulunan Göktaş, onların hatıralarının kalplerinde yaşadığını söyledi.

Bakan Göktaş, öğretmenliğin insanlık tarihinin en eski ve saygın mesleklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Bir öğretmen, yalnızca bilgi aktarıcısı değil, geleceğin mimarıdır," dedi. Öğretmenlerin, çocukların hayallerine ışık tuttuğunu vurguladı.

Fedakarlık ve Onur Sembolü

Göktaş, bazen öğretmenlerin bu kutsal meslek için bedel ödediğini ve "şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarının her zaman kalplerimizde yaşayacağını" belirtti. Öğretmenlik mesleğinin zorluklarla mücadele ve fedakarlık gerektirdiğinin altını çizdi.

Göktaş, ayrıca 15 Temmuz gazisi Ali Bülent Ekin ve terör örgütü tarafından hedef alınan Yasemin öğretmen ile şehit İsmail Kılıç'ın hikayelerini paylaştı.

Devletin Destek Mesajı

Bakan, şu önemli mesajı verdi: "Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları, öğretmenlerimizin ülkemiz için ne büyük mücadele verdiğinin simgesidir." Göktaş, herkesin bu kahramanların hatıralarını yaşatması gerektiğini vurguladı.

Göktaş, şehitlerin ve gazilerin yakınlarına destek olma sözü verirken, "Devletimizin her zaman yanınızda olduğunu unutmayın," diyerek öğretmenlere moral verdi. Ayrıca, 81 ilde görev yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Program kapsamında, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu mini bir konser verdi. Etkinliğin sonunda Bakan Göktaş, öğretmenlerle fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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