Bakan Göktaş, Senegal'de Türk vatandaşlarıyla buluştu ve ikili ilişkileri güçlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğini ziyaret etti ve burada ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, Büyükelçi Nur Sağman'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldıktan sonra, vatandaş buluşmasında önemli mesajlar verdi.



Büyükelçilikte düzenlenen buluşmada konuşan Bakan Göktaş, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin güçlü bir geçmişe ve kadim bağlara dayandığını vurgulayan Göktaş, bu bağların temelinde kardeşlik ve samimiyetin olduğunu belirtti.



AFRİKA AÇILIM POLİTİKASI VE ORTAKLIK

Bakan Göktaş, Türkiye'nin her zaman Afrika, özellikle Senegal ile dostane ilişkiler içinde olduğunu vurguladı. “Bu dostluk, 2005 yılında Cumhurbaşkanı'mız tarafından başlatılan Afrika Açılım Politikasıyla her geçen gün daha da güçlendi. Pek çok projeyi başarılı bir şekilde tamamladığımız Afrika Açılım Politikası, 2013 itibarıyla yerini Afrika Ortaklık Politikasına bıraktı. Bu ortaklıkla Afrika kıtasının sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı, ikili ilişkilerimizi karşılıklı yarar çerçevesinde geliştirmeyi amaçladık.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-SENEGAL KARMA EKONOMİK KOMİSYONU

Göktaş, kendisinin de eş başkanlığını yaptığı Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu'nun iki ülkenin geleceği açısından önemli adımlar atılmasına vesile olduğunu belirtti. Senegal'in bölge ekonomisine katkısının büyük olduğunu ifade eden Göktaş, Türkiye'nin Senegal ile ilişkileri her zaman önemsediğini ve bu ilişkilerin gelişmesi için destekçi olacaklarını belirtti.

Yurt dışı ziyaretlerinde vatandaş buluşmalarını çok önemsediğini dile getiren Bakan Göktaş, “Sizler Senegal'de ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor, dostluk köprülerinin kurulmasına katkı sağlıyorsunuz. Senegal'de yaşayan Türk vatandaşları olarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam bir zemin üzerinde tesis edilmesinde büyük rol oynuyorsunuz. Birlik ve beraberliğimizin daim olması en büyük temennimiz.” dedi.



ÇALIŞMALARA YAKIN TAKİP

Bakan Göktaş, Senegal ziyaretinde Türkiye Maarif Vakfı ve TİKA Dakar Ofisi'ni de ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bu ziyaretler sırasında, Türkiye'nin yurt dışındaki faaliyetlerinin başarıyla sürdürüldüğüne dikkat çekti ve bu kurumların Senegal'deki etkinliklerinin önemine vurgu yaptı.

Göktaş, Türk vatandaşlarıyla yaptığı buluşmada onların taleplerini dinledi ve sorunlarına çözüm önerileri sundu. Türkiye'nin Senegal ile olan dostane ilişkilerini daha da ileriye taşıma arzusunu dile getiren Göktaş, “Senegal ile yapılacak her türlü girişimin sonuna kadar destekçisi olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum.” dedi.

