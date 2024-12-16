Bakan Göktaş, Şiddet Mağduru Kadına Destek Verdi

Şiddet Mağduru Kadın İçin Harekete Geçildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da eşi tarafından tehdit ve fiziksel şiddete maruz kalan Filiz Y'ye yardım edeceğini bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaşayan Filiz Y, eşinin uyguladığı şiddeti sosyal medya üzerinden paylaştığı görsellerle gündeme taşıdı. Darbedilmiş fotoğraflarını ve durumu hakkında bilgilendirici videoları paylaşarak yetkililerden yardım istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, sosyal medya yoluyla yapılan yardım çağrısı, Bakan Göktaş'a ulaştı. Genel kurul sonrası Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan mesajı yanıtlayarak Filiz Y'nin iletişim bilgilerini aldı.

Göktaş, gerekli adımların atılacağını ve hukuki sürecin dikkatle takip edileceğini belirtirken, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için gereken tüm önlemlerin alınacağını vurguladı. Ayrıca, bürokratlarına Filiz Y'ye ivedilikle destek sağlanması talimatını verdi.

Filiz Y'ye destek olan kadınlar, Bakan Göktaş'ın attığı mesajın ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaşarak, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bizzat kendisi ilgileniyor. Bakanımıza teşekkür ederiz" ifadesiyle destek verdiler.