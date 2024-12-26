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Bakan Göktaş: Sıla ve Narin Cinayetlerinde Adalet Mücadelesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sıla ve Narin cinayetleri davalarında en ağır cezaların verilmesi için bakanlık avukatlarının yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:25
Bakan Göktaş: Sıla ve Narin Cinayetlerinde Adalet Mücadelesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Önemli Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sıla ve Narin cinayetlerine ilişkin davalar hakkında kritik bilgiler paylaştı. Bakan Göktaş, bu davalarda faillerin en ağır cezayı alması için bakanlık avukatlarının yoğun mücadele verdiğini dile getirdi.

Adalet İçin Süreklilik Vurgusu

Göktaş, "Sıla ve Narin cinayetleri kadın cinayetleri konusunda toplumun dikkatini çekmiş ve büyük bir üzüntü yaratmıştır. Bakanlık olarak mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın, adaletin sağlanması ve mağdurlara destek olma konusundaki kararlılığı, bu tür davalarda önemini koruyor.

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