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Bakan Göktaş, Sivas'ta Aile ve Gençlik Fonu'nu Tanıttı

Bakan Göktaş, Sivas'ta gençlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nı başlattı, 43 bin gencin fona başvurduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:26
Bakan Göktaş, Sivas'ta Aile ve Gençlik Fonu'nu Tanıttı

Sivas'ta Aile ve Gençlik Fonu Tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas'ta düzenlenen Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, Aile ve Gençlik Fonu'nun önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Bakan Göktaş, bu fon kapsamında bugüne kadar 12 bin 958 gence eğitim verildiğini ve Türkiye genelinde 43 bin 921 gençten başvuru alındığını duyurdu.

Aile Kurumunun Güçlendirilmesi

Bakan Göktaş, aile kavramının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ailemiz varsa geleceğimiz vardır" ifadesini kullandı. Bu programın temel amacının, aile kurumunu güçlendirerek, sağlıklı temeller üzerine ailelerin inşa edilmesi olduğunu vurguladı.

Hayallerinizi Destekliyoruz

Göktaş, Anayasa'nın 41. maddesine atıfta bulunarak, genç çiftlere özel destek sunmak için Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdiklerini belirtti. "Evlilik sadece iki insanın birleşmesi değil, aynı zamanda bir hayat ortaklığıdır. Bu programlar, gençlerin sağlıklı iletişim kurabilmelerine ve zorlukları yönetebilmelerine yardımcı olacak" dedi.

İlk Uygulama Sivas'ta

Sivas'ta 212 gencin başvurduğunu belirten Göktaş, genç çiftlere 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkanı sunacaklarını açıkladı. Bu kredisinin 48 ay vadeli ve 2 yıl ödemesiz olacağını söyledi.

Ailenin Değeri Vurgulandı

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Türk toplumunda ailenin korunduğunu ve devlete büyük görevler yüklendiğini belirtti. "Türk toplumundaki ailenin önemi büyüktür," diyerek, gençlere yönelik programların değerlerimizi tanıtan önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti milletvekilleri ve evlenecek çiftler katıldı. Bakan Göktaş, program öncesinde Vali Şimşek'i makamında ziyaret etti.

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