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Bakan Göktaş, Sivas'ta Koruyucu Aileyi Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 18 yıldır üç çocuğa koruyucu ailelik yapan Nebile ve Ekrem Irkıl çiftini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:45
Bakan Göktaş, Sivas'ta Koruyucu Aileyi Ziyaret Etti

Bakan Göktaş'tan Koruyucu Aileye Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas'ta önemli bir ziyarette bulundu. Üç çocuğa koruyucu ailelik yapan Nebile ve Ekrem Irkıl çiftini ziyaret eden Bakan Göktaş, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde Irkıl ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18 yıldır 3 çocuğumuza koruyucu ailelik yapan Irkıl ailesine misafir olduk. Nebile ve Ekrem Irkıl çifti, çocuklarımıza yalnızca bir yuva değil, sevgi, güven ve şefkatle örülmüş bir dünya sundu. Koruyucu aile olmak, bir çocuğun geleceğini değiştirmek, ona umut olmak ve onu kendi evladın gibi sarıp sarmalamaktır. İyi ki varsınız, iyi ki kalbinizi bir çocuğa açtınız." ifadelerini kullandı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen bu ziyarette, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas'ta koruyucu aile ziyaretinde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas'ta koruyucu aile ziyaretinde bulundu.

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