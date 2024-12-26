Bakan Göktaş: Sosyal Medya Platformlarına Sorumluluk Yükleyecek Yeni Düzenleme Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Açıklamalarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya konusunda hayata geçirmeyi düşündükleri kapsamlı düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Göktaş, bu yeni düzenlemelerin sosyal medya platformlarına sorumluluk yükleyeceğini ifade etti.

Yeni Düzenlemelerin Amaçları

Bakan, düzenlemelerin amacı olarak sosyal medya üzerinden yayılan olumsuz içeriklerin önlenmesi ve kullanıcıların daha güvenli bir ortamda etkileşimde bulunmalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu platformların daha sorumlu bir şekilde içerik yönetimi yapmalarını beklediklerini belirtti.

Göktaş, sosyal medya kullanıcılarının karşılaşabileceği olası zararların önüne geçmek için atılacak adımların kritik önem taşıdığına da dikkat çekti.