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Bakan Göktaş, Sosyal Medya Temsilcilerini Şiddet İçeren İçerikler Hakkında Uyardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya temsilcilerini şiddet içeren içerikler konusunda bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 13:17
Bakan Göktaş, Sosyal Medya Temsilcilerini Şiddet İçeren İçerikler Hakkında Uyardı

Bakan Göktaş'tan Sosyal Medya Uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tiktok ve Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinin temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, "şiddet içeren yayınlar" konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Toplantının Detayları

Göktaş, dijital platformların hızla yayılan etkisinin altında, insan odaklı bir yaklaşım geliştirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Bu gücün insan odaklı bir anlayışla yönetilmesi hayati önem taşıyor" dedi.

Dijital İçeriklerin Riskleri

Göktaş, dijital medya üzerindeki içerik belirsizliklerinin pek çok riski beraberinde getirdiğini belirtirken, geniş kitlelere ulaşan bu içeriklerin bağımlılık ve toplumsal uyum sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. "Ekran süresi artan kullanıcılarda duyarlılık azalıyor, bu da şiddet içeriklerinin normalleşmesine yol açıyor" dedi.

Çocukların Durumu ve Önlemler

TÜİK verilerine göre çocukların %91,3'ü internet kullanıyor ve %66,1'i sosyal medya platformları ile etkileşimde bulunuyor. Göktaş, yapay zeka destekli yazılımların zararlı içerikleri filtrelemesinin önemine de değinerek, etkin ebeveyn kontrol araçlarının dijital güvenliği artıracağına dikkat çekti.

Diğer Tehditler ve İşbirliği

Sosyal medyada karşılaşılan sanal kumar gibi diğer tehditler hakkında da bilgi veren Göktaş, "Çocuklarımızı korumak için gereken her türlü adımı atmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. Sosyal platform temsilcileri, işbirliğinin önemine vurgu yaparak, karşılaştıkları zorlukların küresel ölçekte olduğunu belirttiler.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın temsilcilerinin de katıldığı bu toplantıda, işbirliğinin artırılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

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