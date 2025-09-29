Bakan Göktaş: STEM4HER ile Genç Kızların STEM'de Eğitimi ve İstihdamı Artacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen STEM4HER: Bilimde, Teknolojide, Mühendislikte ve Matematikte Genç Kızların ve Gençlerin Çeşitliliğini Artırmak ve Güçlendirmek programında konuştu. Göktaş, genç kızların STEM alanlarında öne çıkmasının Türkiye'nin geleceği için kritik olduğunu vurguladı.

Göktaş'ın Mesajı

Göktaş, geleceğin STEM alanlarında öncü olanların ellerinde şekilleneceğini belirterek, yapay zeka, büyük veri, robotik ve nesnelerin interneti gibi alanlardaki dönüşümün yeni meslekler yarattığını ifade etti. Çeşitliliğin inovasyonun anahtarı olduğunu ve farklı bakış açılarıyla daha yaratıcı çözümler üretileceğini söyledi.

Veriler ve Hedefler

Bakan, üniversiteye başlayanların %56,2'sinin kadın olduğunu, ancak STEM alanlarında mezun olanların yalnızca %34,4'ünün kadın olduğunu aktardı. Bu dengesizliğin giderilmesi için kız çocuklarının STEM'de daha aktif ve öncü roller üstlenmelerinin kritik olduğu vurgulandı.

Strateji ve Projeler

Bakan Göktaş, 'STEM alanlarında genç kızların eğitim ve istihdamını artırmak temel amacımızdır' diyerek, Bakanlık olarak yürüttükleri 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile genç kızları yeşil ekonomi, teknoloji ve dijital dönüşümde yeni becerilerle donatmayı hedeflediklerini belirtti.

Göktaş, yürüttükleri çalışmalar kapsamında 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni örnek gösterdi. Bu proje kapsamında bugüne kadar 1500'ü aşkın üniversite öğrencisine burs, staj ve mentörlük sağlandığını; 40 ilde 125 okulda, 54 binden fazla öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşıldığını kaydetti. Projenin üçüncü fazında dijital inovasyon ve liderlik sertifika programlarıyla genç kızlara ileri düzey beceriler kazandırıldığı ifade edildi.

Uluslararası Adımlar ve Diğer Programlar

Bakanlık çalışmaları uluslararası boyuta taşıyarak 'Küresel Mühendis Kızlar Programı'nı başlattı; programın Kosova'dan Suudi Arabistan'a, İspanya'dan Mozambik ile Fildişi Sahili'ne uzandığı duyuruldu. Ayrıca 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' ile eğitime, istihdama veya mesleki eğitime erişimi olmayan 3 bini aşkın gence mesleki eğitim, psikososyal destek ve dijital fırsatlar sağlandığı belirtildi. 'Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı' ile ise 400 genç kadının yapay zeka ve veri bilimi alanlarında yeteneklerini geliştirdiği kaydedildi.

Göktaş, Türkiye genelinde kurulan DENEYAP Atölyeleri'nin gençlerin teknoloji üretme ve tasarlama becerilerini güçlendiren önemli alanlar olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST ve Gençlere Çağrı

TEKNOFEST'te finale kalan takımları tebrik eden Göktaş, sabit ve döner kanat insansız hava araçları, robotik ve elektrikli araç kategorilerinde yarışan gençlerin azim ve takım ruhunu örnek gösterdi. Gençlere hayal kurmalarını, cesaret ve meraklarını korumalarını tavsiye ederek, 10 yıl sonra aralarından çıkacak bilim insanları, mühendisler ve girişimciler için umut mesajı verdi.

Sonuç

Göktaş, atılan her adımın gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik olduğunu belirtti ve başarıların artması için Bakanlık olarak tüm imkanlarla gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

