Bakan Göktaş'tan 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerin yanında olma sorumluluğunu ve "Terörsüz Türkiye" hedefine verdiği önemi vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:04
Göktaş, NSosyal hesabından paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından bir paylaşımda bulundu. Göktaş, gazilerin kahramanlıklarına dikkat çekerek Bakanlığın sorumluluklarına vurgu yaptı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi ünvanı verilmesi vesilesiyle kutladığımız 19 Eylül Gaziler Günü'nde kıymetli gazilerimizin bu topraklardaki kahramanlıklarını ve mücadelelerini bir kez daha idrak ediyoruz. Canıyla, kanıyla ülkesine hizmet eden gazilerimizin her an yanlarında olmak Bakanlığımızın temel sorumluluklarındandır. Onların hayatını kolaylaştırmaya yönelik attığımız adımlar ve Terörsüz Türkiye hedefimiz bunun en güçlü nişanesidir. Ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, berhayat olanlara sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum."

Bakan Göktaş, gazilere desteğin sürdürüleceğini ve "Terörsüz Türkiye" hedefine bağlılığın devam ettiğini ifade etti.

