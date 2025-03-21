Bakan Göktaş’tan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:15
Bakan Göktaş’tan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajı

Bakan Göktaş'tan Önemli Mesaj

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla duygu dolu bir mesaj yayımladı.

Sosyal Medya Paylaşımı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, +1 farkla hayatı güzelleştiren, tüm down sendromlu kardeşlerimizi sevgiyle kucaklıyorum. Eğitimden istihdama, sosyal hayattan destek hizmetlerine kadar her alanda iyileştirmeyi, toplumsal farkındalığımızı arttırmayı ve down sendromlu hayatta kalmayı desteklemek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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