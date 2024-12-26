Bakan Göktaş'tan Aile için Cinsiyetsizleştirme Uyarısı

Bakan Göktaş'tan Aileye Yönelik Önemli Açıklama

Bakan Göktaş, aile yapısının korunması gerektiğine dikkat çekerek, "Aileyi tehdit eden risklerden biri de cinsiyetsizleştirme. Her türlü tehditten hem çocuklarımızı hem aileleri korumak zorundayız," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, toplumda cinsiyet rollerinin giderek belirsizleştiği bir dönemde gündeme geldi.

Bakan Göktaş, sözlerine devam ederek, ailelerin bu tehdide karşı önlem alması gerektiğini vurguladı. Cinsiyetsizleştirmenin, çocukların gelişim sürecini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ailelerin, çocukların sağlıklı bir kimlik geliştirmeleri için destek olmalarının önemini dile getirdi.

Bu bağlamda, toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğine inandığını belirten Göktaş, eğitim ve aile destek programlarının önemine de değindi.

Göktaş, tüm bireylerin sağlıklı bir toplumsal yapı oluşturmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.