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Bakan Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu Açıklaması

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda şartların kolaylaştırıldığını ve genç çiftlerin daha fazla destek alacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 13:56
Bakan Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu Açıklaması

Bakan Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık hızının en düşük gözlemlendiği Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta Aile ve Gençlik Fonu kapsamında başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı. Göktaş, "Bugüne kadar 12 bin 132 genç çiftimiz fona başvuruda bulundu; şartları yerine getiren yaklaşık 4 bin çiftimiz kredi almaya hak kazandı" diye belirtti.

Şartların Kolaylaştırılması

Göktaş, daha fazla genç çiftin bu fondan yararlanabilmesi amacıyla destek şartlarının da kolaylaştırıldığını vurgulayarak, "Önceki uygulamada başvuru şartları arasında çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması vardı. Şimdi bu limit, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayarak 2,3 asgari ücreti aşmayacak şekilde düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yatırım

Göktaş, "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" hedefleriyle toplumu kucakladıklarını belirtti. Ailelerin kültürel değerlerin geleceğe aktarılmasında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Göktaş, kadınların eşit imkanlardan yararlanabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Yaşlı ve Engelli Destekleri

Ayrıca, engellilerin bakımının evde yapılmasına önem verdiklerini belirten Bakan Göktaş, eylül ayı için yaşlı ve engelli aylıklarının toplamda 5,6 milyar lira tutarında hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bu bağlamda engelli, yaşlı, kadın ve çocuk gibi toplumsal gruplara hizmet sunumunun devam edeceğini aktardı.

Yeni Projeler Geliyor

Aile ve Gençlik Fonu kapsamının genişletilmesi amacıyla yakın zamanda yeni bir adım atılacağı bilgisini de paylaşan Göktaş, bunun ayrıntılarını çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Katılımcılar

Programa AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, birçok diğer milletvekili ve partili üyeler de katılım gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programda AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül (sol 2), AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu (solda), AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan (sağ 2) da yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programda AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül (sol 2), AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu (solda), AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan (sağ 2) da yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programda AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül (sol 2), AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu (solda), AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan (sağ 2) da yer aldı.

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