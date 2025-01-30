Bakan Göktaş'tan Aile Yılı'na Dair Önemli Açıklamalar

Bakan Göktaş: Aile Yılı'nda Önemli Adımlar Atacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı'nda aile değerlerimizi, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak adına önemli adımlar atacağımızı ifade ettik. Aile Enstitümüzü kurduk," dedi.

Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kongre Binası'nda yapılan AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde, partisinin kadınlarla büyüyen bir dava olduğunu vurguladı. "Bu başarıda, büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan siz değerli kadın kollarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız," ifadelerini kullandı.

Kadın Politikalarında Güçlenme Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yenilikler hayata geçirildiğini belirten Göktaş, Türkiye'nin her alanda güçlü olduğu gibi kadın politikalarında da önemli mesafeler katettiğini dile getirdi.

Göktaş, Bakanlık görüşlerini paylaşarak, "Hiç kimseyi geride bırakmama anlayışıyla hareket ediyoruz. Sizler de biliyorum ki gece gündüz, yaz kış demeden sahada, karda, kışta her bir vatandaşımızın yanında oldunuz. Bu yolda sizlerle olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum," dedi.

Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu

Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle aile odaklı çalışmaların devam edeceğini belirtti. "Ailenin her ferdini güçlendireceğiz. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ve engelli her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, ailelere doğum yardımları ile destek olunacağını ve gençleri yuva kurmaları konusunda teşvik edeceklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye genelinde 40 bin 429, Ankara'da 1303 genç çiftin Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalandığını söyledi.