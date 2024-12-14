Bakan Göktaş'tan AK Parti Afyonkarahisar Kongresi'nde güçlü mesajlar

Bakan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Kongresi'nde Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin geleceğini el birliğiyle inşa etme kararlılığını vurguladığı konuşmasında, Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Afyonkarahisar 8. İl Olağan Kongresinde önemli mesajlar verdi.

Geçmişten Geleceğe Birliktelik Vurgusu

Bakan Göktaş, AK Parti'nin 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlamış olan kutlu yolculuğuna atıfta bulunarak, “Yarınlara uzanan bu yolda, gençlerin enerjisi, kadınların üretkenliği, büyüklerin birikimiyle Türkiye'nin yarınlarını el birliğiyle inşa edeceğiz” dedi.

Partinin, milletin iradesi ile büyüdüğünü belirten Göktaş, “Ülkemizin huzuru ve refahı için geçmişten aldığımız ilhamla, geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. AK Parti teşkilatı, aynı azimle millete hizmet etmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar'ın Yatırımlarla Güçlendirilmesi

Afyonkarahisar'ı yatırımlarla güçlendirme hedeflerini vurgulayan Göktaş, “Bu süre zarfında, özellikle Bakan Veysel Eroğlu döneminde, şehre yaklaşık 139 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Bu yatırımların 6,71 milyar lirası ile aile ve sosyal hizmetler alanına yapıldığını ekledi. Göktaş, “Toplumsal dayanışmayı artırmayı ve sosyal adaleti güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü Türkiye için her daim çalışacağız” dedi.

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri, il başkanı ve diğer yetkililerin katıldığı kongrede, Turgay Şahin başkanlığında tek liste ile seçime gidildi.