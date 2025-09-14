Bakan Göktaş'tan Alperen Şengün ve Cedi Osman'a Tebrik Telefonu | EuroBasket 2025

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, EuroBasket 2025'te finale yükselen A Milli Takım oyuncuları Alperen Şengün ve Cedi Osman ile ailelerini telefonla arayıp tebrik etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 13:33
Bakan Göktaş'tan milli basketbolcular ve ailelerine tebrik telefonu

EuroBasket 2025'te finale yükselen 12 Dev Adam ve aile desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale yükselen A Milli Takımın yıldız oyuncuları Alperen Şengün ve Cedi Osman ile ailelerini telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, A Milli Basketbol Takımı'nın Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen EuroBasket 2025'te finale yükselerek tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttığı; "12 Dev Adam"ın parkede gösterdikleri üstün performansın yanı sıra maç sonrasında aileleriyle paylaştıkları sevinç görüntüleriyle de takdir topladığı vurgulandı.

Bakan Göktaş, takımın elde ettiği tarihi başarıların ve sporcuların sevinçlerini aileleriyle paylaşmalarının Aile Yılı'na yakışan bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Göktaş, ay-yıldızlı ekibin başarısının arkasındaki güçlü aile desteğini görmenin kendilerini ayrıca gururlandırdığını ifade etti.

Bakan Göktaş, her fırsatta "güçlü aile" mesajı veren takım adına Alperen Şengün ve Cedi Osman ile ailelerini aradı. Şengün'e başarılarından dolayı tebriklerini ileten Göktaş, oyuncuya şunları söyledi: "Alperen, sen ve takım arkadaşların başarılarınızla bizleri gururlandırıyorsunuz. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Bu başarının yanında en göze çarpan özelliğin, ailene her zaman değer vermen ve bunu her fırsatta göstermen. Aynı şekilde ailenin sana inanılmaz destek çıkması da çok güzel. Sahadaki mücadelenin yanında ailenle bu güçlü bağı sürdürdüğün ve herkese yansıttığın için teşekkür ederim. Gençlerimize her anlamda çok iyi örnek oluyorsun. Başarılarının devamını diliyorum."

Alperen Şengün da Bakan Göktaş'a ilgisinden dolayı teşekkür ederek, "Ailemiz, bizim her şeyimiz. Her daim yanımızdalar. Onlarla seviniyoruz, onlarla ağlıyoruz. Şimdi de yanımızda olmalarından dolayı çok mutluyuz. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Kaptan Cedi Osmanı da tebrik eden Göktaş, Yunanistan maçında sakat çıkmasına rağmen gösterdiği performansı vurgulayarak, "Cedi, bu muhteşem başarınızın arkasında güçlü aileleriniz olduğunu görüyoruz. Özellikle maç sonrasında ailelerinizle verdiğiniz güzel görüntüleri çok kıymetli buluyorum. Bu güçlü aile bağınız olduğu sürece başarılarınız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman ise, "Sayın Bakanım, bizi bu şekilde tebrik etmenize çok mutlu oldum. Onların desteği olmadan buralara gelmemiz çok zor. Ailemiz, bizim her şeyimiz ve bizim için çok değerliler." sözleriyle karşılık verdi.

Bakan Göktaş ayrıca Alperen Şengün'ün annesi Ayşe Şengün ve babası Kemal Şengün ile Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin Osman'ı da arayarak, milli oyuncuların arkasındaki manevi güç olmalarından dolayı tebrik etti.

