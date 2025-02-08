Bakan Göktaş'tan CHP Lideri Özel'e Tepki: Filistin Düşüncesinin Savunucusu Erdoğan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Filistin konusundaki açıklamalarına yanıt verdi. Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasına olan desteğini vurguladı.

Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal ve uluslararası her platformda kimsenin dile getirmeye cesaret edemediği gerçekleri en açık ve cesur şekilde ifade ederek Filistin davasına sahip çıkan tek liderdir."

Bakan Göktaş, Erdoğan'ın şu sözlerini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Bazı adımlarımız görünmüyor olabilir, yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz ancak bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç mahcup olacaklar, rezil olacaklar, tarih önünde nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler.'" dedi.

Göktaş, Türkiye'nin çözüm yolunun, 1967 sınırları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan, tam bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasından geçtiğini belirtti. "Sayın Cumhurbaşkanımız bu düşünceden ve mücadeleden asla taviz vermezken, su götürmez bir hakikati inkar edenler ise samimiyetsiz ve basiretsizdir" değerlendirmesinde bulundu.