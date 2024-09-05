Bakan Göktaş'tan Depremzede Çocuğa Destek

Bakan Göktaş'tan Depremzedeye Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedelerden 8 yaşındaki Elif'e tablet bilgisayar hediye etti.

Hırsızlık Olayı ve Aile Durumu

Kahramanmaraş depremlerinin ardından evi yıkılan Karagön ailesi, Karlısu Mahallesi'nde kiralık bir evde yaşamaya başladı. Elif, tablet bilgisayar almak için biriktirdiği paraların bulunduğu kumbarasının çalınması sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Sosyal Medyada Harekete Geçiş

Elif'in yaşadığı üzüntünün yer aldığı video sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Bu gelişme sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Göktaş'ın talimatıyla harekete geçerek Elif'e tablet bilgisayar alınması için çalışmalar başlattı.

Elif'e Tablet Bilgisayar Hediye Edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin, Elif'in ailesini ziyaret ederek hediyesini ulaştıracağı öğrenildi. Böylece Elif, kaybettiği umudunu yeniden kazanacak.