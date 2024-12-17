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Bakan Göktaş'tan Dijital Güvenlik Vurgusu: Çocuklar İçin Yeni Eylem Planı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak amacıyla yeni eylem planı geliştireceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:04
Bakan Göktaş'tan Dijital Güvenlik Vurgusu: Çocuklar İçin Yeni Eylem Planı

Bakan Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Güvenliğine Dikkat Çekti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı"nın açılışında yaptığı açıklamada, çocukların güvenliği için bazı sosyal medya platformlarına sınırlamalar getirilmesi gerektiğini ifade etti. Göktaş, dijital mecraların sağlıklı ve bilinçli kullanımını yaygınlaştırmak adına yeni bir eylem planı oluşturacaklarını duyurdu.

Çocukların Dijital Bağımlılığına Karşı Çözüm Arayışı

Göktaş, çalıştayın Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, çocukların dijital bağımlılık, siber zorbalık ve uygunsuz içerik tehditlerinden korunmasına yönelik çözümler geliştirmeye odaklanacaklarını vurguladı. Bakan, aile odaklı dijitalleşme stratejileri ve farkındalık kampanyaları oluşturmanın önemli hedefler arasında yer aldığını belirtti.

Çocukların Dijital Hayatındaki Gerçekler

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı"nda elde edilen veriler dikkat çekici. Rapora göre, 12-16 yaş arası çocukların çoğu, dijital mecralarda 3 ila 5 saat zaman geçirdiklerini ifade ediyor. En çok kullanılan platformlar ise Instagram, YouTube ve TikTok olarak sıralanıyor.

Fiziksel Sağlık Sorunları ve Sosyal İzolasyon

Uzun süre ekran başında kalmanın, çocuklarda görme, duruş bozuklukları ve obezite gibi sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Göktaş, bu durumun çocukların sosyal ilişkilerini de olumsuz etkilediğini vurguladı. Ayrıca, sanal oyun arkadaşlarının, yüz yüze arkadaşlıklardan daha fazla olduğunu kaydetti.

Ebeveyn Bilinçlendirilmesi Önemli

Bakan Göktaş, ebeveynlerin çocuklarının sosyal medyada paylaşım yaparken dikkatli olması gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. "Dijital mahremiyet" konusunda ailelere ve çocuklara eğitim verilmesi gerektiğini ekledi.

Uluslararası Önlemler ve Ülkemizdeki Planlar

Dünyada çocukların dijital medya kullanımıyla ilgili olarak ciddi tedbirlerin alındığını da vurgulayan Göktaş, Avustralya'nın 16 yaş altı için sosyal medya yasağı uygulamasına geçirdiğini hatırlattı. Türkiye'de de 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenlemeyi planladıklarını duyurdu.

Göktaş, "Yasal düzenlemelerle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmayı hedefliyoruz" dedi. Programa, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi'nin de aralarında bulunduğu çeşitli davetliler katıldı.

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