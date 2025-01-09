Bakan Göktaş'tan Elmas Hanilçi Cinayeti Davasında Adalet Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Elmas Hanilçi davasında adalet için mücadele ederken, çocuklara yönelik suçlara karşı sert önlemler alınacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:18
Bakan Göktaş'tan Elmas Hanilçi Cinayeti Davasında Adalet Vurgusu

Elmas Hanilçi Cinayeti Davası Üzerine Bakan Göktaş'tan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elmas Hanilçi cinayeti davasında adaletin sağlanması için gösterilen azmi vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çocuklara karşı işlenen suçlara karşı en ağır cezanın verilmesi için kararlılıkla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Davanın Süreci ve Cezalar

Bakan Göktaş, elmas Hanilçi davasında, takdiri indirim ve haksız tahrik hükümleri uygulanmadan tek celsede karar çıktığını hatırlattı. Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Mustafa Örün, "çocuğa karşı kasten öldürme", "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezası aldı.

Bakan Göktaş'ın Vizyonu

Göktaş, davanın başından itibaren sürecin yakından takip edildiğini belirterek, "Çocuklarımıza karşı işlenen bu tür vahim suçlara karşı en ağır cezanın vakit kaybetmeksizin verilmesi ve bu acıların tekrarının yaşanmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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