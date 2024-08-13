Bakan Göktaş'tan Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırıya Yanıt

Bakan Göktaş'tan Eskişehir'deki Olayla İlgili Dikkat Çekici Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de bir çay bahçesinde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, "Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Aile Eylem Planı Vurgusu

Bakan Göktaş, Aile Eylem Planı'nın önemli bir parçası olarak dijital bağımlılıkla mücadelenin üzerinde durduklarını belirtti. Geçtiğimiz Mayıs ayında paylaşılan planda, ailelerin bu konu hakkında gönderdikleri mesajların dikkate alındığını ifade etti.

Aydın Programı Kapsamında Ziyaretler

Aydın'da bulunan Bakan Göktaş, Valiliği ziyaret ettikten sonra sosyal hizmet kuruluşlarını ziyaret edeceğini ve çocuk kuruluş müdürleri ile bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. "Kimseyi geride bırakmayan" bir sosyal hizmet politikası yürüttüklerini vurguladı.

Kadın ve Aile Destek Projeleri

Bakan, ayrıca Aydın'daki sosyal hizmet merkezlerinden ve aile destek programlarından bahsetti. 2017'dan bu yana 90 bin haneye ulaştıklarını belirtti.

Zararlı Oyunların Etkisi

Bakan Göktaş, Eskişehir'deki saldırının, dijital bağımlılığın ve zararlı oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin somut bir örneği olduğunu belirtti. Psikososyal destek ekiplerinin yaralıların ve ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede, Aydın'daki yatırımlar ve sosyal projelerin devam edeceği bilgisi verildi. Bakan Göktaş'a AK Parti Aydın Milletvekilleri de eşlik etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.