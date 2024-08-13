Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Göktaş'tan Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırıya Yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Eskişehir'deki bıçaklı saldırıya dair açıklamalarda bulundu ve dijital bağımlılıkla mücadele kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:11
Bakan Göktaş'tan Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırıya Yanıt

Bakan Göktaş'tan Eskişehir'deki Olayla İlgili Dikkat Çekici Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de bir çay bahçesinde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, "Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Aile Eylem Planı Vurgusu

Bakan Göktaş, Aile Eylem Planı'nın önemli bir parçası olarak dijital bağımlılıkla mücadelenin üzerinde durduklarını belirtti. Geçtiğimiz Mayıs ayında paylaşılan planda, ailelerin bu konu hakkında gönderdikleri mesajların dikkate alındığını ifade etti.

Aydın Programı Kapsamında Ziyaretler

Aydın'da bulunan Bakan Göktaş, Valiliği ziyaret ettikten sonra sosyal hizmet kuruluşlarını ziyaret edeceğini ve çocuk kuruluş müdürleri ile bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. "Kimseyi geride bırakmayan" bir sosyal hizmet politikası yürüttüklerini vurguladı.

Kadın ve Aile Destek Projeleri

Bakan, ayrıca Aydın'daki sosyal hizmet merkezlerinden ve aile destek programlarından bahsetti. 2017'dan bu yana 90 bin haneye ulaştıklarını belirtti.

Zararlı Oyunların Etkisi

Bakan Göktaş, Eskişehir'deki saldırının, dijital bağımlılığın ve zararlı oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin somut bir örneği olduğunu belirtti. Psikososyal destek ekiplerinin yaralıların ve ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede, Aydın'daki yatırımlar ve sosyal projelerin devam edeceği bilgisi verildi. Bakan Göktaş'a AK Parti Aydın Milletvekilleri de eşlik etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki programları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor