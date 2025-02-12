Bakan Göktaş'tan Gümüşhane'deki Üçüzlere Doğum Günü Kutlaması

Bakan Göktaş, Gümüşhane'deki Üçüzlerin Doğum Gününü Kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gümüşhane'de üçüz çocuklarına "Recep", "Tayyip" ve "Erdoğan" isimlerini veren Tarık ve Gülüşan Şen çiftini telefonla arayarak, 5 yaşına giren çocuklarının doğum günlerini kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Gümüşhane'de yaşayan üçüzlerin doğum günü dolayısıyla aileyle görüşerek, sağlıklı ve başarılı yaşlar geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bakan Göktaş, Üçüzleri Ziyaret Edecek

Önceki gün Gümüşhane'yi ziyaret eden Göktaş, bir sonraki ziyaretinde mutlaka üçüzleri de göreceğinin sözünü verdi. Şen çifti, Bakan Göktaş'ın aramasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.