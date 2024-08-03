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Bakan Göktaş'tan İsrail'e Sert Tepki: 'Adalet Önünde Hesap Verecekler'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gazze'deki soykırım için İsrail'e tepkisini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 12:15
Bakan Göktaş'tan İsrail'e Sert Tepki: 'Adalet Önünde Hesap Verecekler'

Bakan Göktaş, Gazze'deki Soykırıma Tepki Gösterdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili sert sözler sarfetti. Bakan Göktaş, "İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek" dedi.

Afyonkarahisar'da Yatırım Vurgusu

Göktaş, bu açıklamayı AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir toplantıda yaptı. Topluma yönelik mesajlar veren Göktaş, Afyonkarahisar'ın "Türkiye'nin gözbebeği" olduğunu ifade ederek, "Ecdadımızın emaneti olan bu güzel şehri, her alanda güçlü kılarak geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bugüne kadar 138 milyar liranın üzerinde yatırımla Afyonkarahisar'a büyük hizmetler sunduk" dedi.

Sosyal Hizmet Projeleri

Göktaş, sosyal hizmet projelerine de dikkat çekti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 7'den 77'ye tüm vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Afyonkarahisar'da ve Antalya'da 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli'nin pilot uygulamasını başlattık. Bu modelle, otizmli bireylerin kendilerine ve ailelerine destek vermeye başladık" dedi.

İsrail Bakanı'na Tepki

Göktaş, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine de tepki gösterdi. Göktaş, "İsrailli kendini bilmez bir Bakan, Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzına almaya cüret ederek, pervasızca demokrasi dersi verme hadsizliğinde bulunabiliyor" ifadesini kullandı.

Filistin Mücadelesi

Filistin davasının önemine de değinen Göktaş, "Filistin bizim öz meselemizdir, Filistinliler can kardeşimizdir. Gazze’de hayatını kaybeden insanların çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu hatırlatarak, bu duruma dikkat çekti. "Nehrin denize, özgür Filistin için dualarımız onlarla" diyerek konuşmasını sürdürdü.

Bakan Göktaş, uluslararası insanlık dramı ve soykırıma karşı sessiz kalmayacaklarını belirtirken, "Her daim Filistin'in haklı mücadelesini savunmaya devam edeceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti İl...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıya katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti İl...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıya katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti İl...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıya katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti İl...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıya katıldı.

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