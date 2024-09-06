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Bakan Göktaş'tan İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'nde Açıklamalar

Bakan Göktaş, koruyucu ailelerin destekleri sayesinde binlerce çocuğun güven dolu bir ortamda büyüdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:19
Bakan Göktaş'tan İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'nde Açıklamalar

Bakan Göktaş, Koruyucu Ailelerin Önemi Üzerine Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'nde önemli değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, "Yürüttüğümüz çalışmalarla, bugün 10.266 çocuğumuzun 8.551 koruyucu ailemizin yanında, sevgi ve güven dolu bir ortamda büyüdüğünü ifade etti." dedi.

Koruyucu Ailelerin Şefkatli Yaradıcılığı

Bakan Göktaş, çocukların şefkat dolu bir aile ortamında büyümelerinin değerine vurgu yaparak, koruyucu ailelerin özverisinin önemine dikkat çekti. "Her bir koruyucu aile, savaşların sivil yaşamı tehdit ettiği bir dünyada, merhametin ve insanlığın kalbi olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Geçmişten Gelen Destek ve Projeler

Göktaş, Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ile ailelerinden ayrı düşmüş çocuklara yönelik özel çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, koruyucu aileler için sundukları desteklerin artırıldığını ve ilgili kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek yeni mekanizmaların oluşturulduğunu ifade etti.

Çocukların Eğitim ve Sağlık Süreçleri

Göktaş, son düzenlemelerle koruyucu ailelerin çocuklarına hastane randevu ve eğitim bilgilerine daha kolay erişim imkanı sağlandığını belirtti. "Bu düzenlemelerle, ailelerimizin çocukların okul bilgilerine e-okul üzerinden erişimini sağlıyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Gül'ün Değerlendirmesi

Şenlikte İstanbul Valisi Davut Gül de söz alarak, Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin binlerce çocuğa umut sunduğunu dile getirdi. Gül, gönül elçileri koruyucu ailelerin sayısını artırmak amacıyla çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eyüpsultan'da düzenlenen "İstanbul...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eyüpsultan'da düzenlenen "İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği"nde konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eyüpsultan'da düzenlenen "İstanbul...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eyüpsultan'da düzenlenen "İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği"nde konuşma yaptı.

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