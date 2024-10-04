Bakan Göktaş’tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kararlılık Mesajı

İstanbul'da Kadına Yönelik Şiddet Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da iki kadının vahşice öldürülmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans’

Fatih'te intihar eden şüphelinin, öncesinde iki farklı ilçede iki kadını öldürmüş olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Halkın Duygularına Ortak Oldu

Göktaş, "Bu olay herkesin ciğerini yaktı. Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır." diyerek, toplumun duyduğu üzüntüye katıldığını ifade etti.

İşbirliği İçinde Çalışma Vurgusu

Kadın cinayetlerini önlemek için ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, "Şiddetin yanında, bu duruma sebep olan problemleri de ortadan kaldırmaya çalışacağız." dedi.

Merhumelere Başsağlığı Diledi

Sözlerini, "Merhumelere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Psikososyal destek başta olmak üzere her konuda ailelerimizin yanındayız." diyerek sonlandırdı.