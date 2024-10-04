DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.118.156,64 0,91%

Bakan Göktaş’tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kararlılık Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İstanbul'da iki kadın cinayeti sonrası sıfır tolerans ilkesiyle mücadele edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:46
Bakan Göktaş’tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kararlılık Mesajı

İstanbul'da Kadına Yönelik Şiddet Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da iki kadının vahşice öldürülmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans’

Fatih'te intihar eden şüphelinin, öncesinde iki farklı ilçede iki kadını öldürmüş olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Halkın Duygularına Ortak Oldu

Göktaş, "Bu olay herkesin ciğerini yaktı. Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır." diyerek, toplumun duyduğu üzüntüye katıldığını ifade etti.

İşbirliği İçinde Çalışma Vurgusu

Kadın cinayetlerini önlemek için ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, "Şiddetin yanında, bu duruma sebep olan problemleri de ortadan kaldırmaya çalışacağız." dedi.

Merhumelere Başsağlığı Diledi

Sözlerini, "Merhumelere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Psikososyal destek başta olmak üzere her konuda ailelerimizin yanındayız." diyerek sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya'da Sel Tehdidi: 50 Bin Kişi İçin Tahliye Kararı Alındı
2
Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın'da Partililerle Buluştu
3
Iğdır'da Kaybolan Öğretmen Otel Odasında Ölü Bulundu
4
BM Güney Sudan'daki Yargısız İnfazlar Hakkında Endişelerini Açıkladı
5
Tunus'ta Demokrasi İçin Yürüyüş Düzenlendi
6
Bayburt'ta Feci Kaza: Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!