Bakan Göktaş'tan Kadınlar Günü'nde Çağrı: 'Kadınlarla Yükselen Türkiye'

Bakan Göktaş'tan Kadınlar Günü'nde Güçlü Mesajlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, kadınların bilimde, sanatta ve sporda gösterdikleri başarılarla Türkiye'yi yukarı taşıdığını belirtti. Göktaş, Gazzeli kadınlar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdur olanların sesi olan kadınların, Türkiye'nin yükselişinde önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Tarihi Miras ve Kadınların Rolü

Bakan Göktaş, kadınlar gününü sadece bir tarih olarak değil, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen bilgelik, azim ve kararlılığın güçlü bir sembolü olarak gördüklerini ifade etti. Tarih boyunca kadınların medeniyetin gelişiminde kritik bir rol üstlendiğini söyleyen Göktaş, “Kadınların bu mücadele ruhu, aileleri güçlendirerek toplumu ileriye taşır ve gelecek nesillere ilham verir,” şeklinde konuştu.

Kadın Hakları ve Reformlar

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde kadın haklarının anayasal ve yasal düzenlemelerle güvence altına alındığını vurguladı. Göktaş, “Bugün, kimliği ve inancı nedeniyle ötekileştirilen kadınlar, karar mekanizmalarında söz sahibi olabiliyor,” dedi.

Kadın Girişimciler ve Yeni Projeler

Kadın girişimcileri desteklemek için yeni projeler hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, kadın kooperatiflerini güçlendirdiklerini ve kadın istihdamını artırmak için yenilikçi istihdam modelleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Aile Yılı ve Kadınların Güçlenmesi

Göktaş, 2025 Aile Yılı'nda kadınları ve aile bireylerini koruyan bir anlayışla çalışmalarını hızlandıracaklarını açıkladı. Aile ile kadını karşı karşıya getiren anlayışlara karşı duracaklarını ifade eden Göktaş, Kadının Güçlenmesi Genelgesi ile yeni bir dönemi başlattıklarını duyurdu.

Gelecek ve Kadınların Rolü

Bakan Göktaş, “Kadınların, ülkemizin geleceğine yön vermesi için tarihi bir dönüşüm sürecinin kapılarını aralayacağız,” diyerek kadınların etkisinin önemine dikkat çekti. “Evlatlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu ve kadınların katkılarıyla Türkiye'nin zenginleşeceğini söyledi.