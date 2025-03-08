Bakan Göktaş'tan Kadınlar Günü'nde Önemli Mesajlar: 'Zulme Uğrayan Tüm Kadınların Yanındayız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kadınlar Günü etkinliğinde CHP zihniyetini eleştirerek kadınların mücadelelerine destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:57
Bakan Göktaş'tan Kadınlar Günü'nde Önemli Mesajlar: 'Zulme Uğrayan Tüm Kadınların Yanındayız'

Bakan Göktaş, Kadınlar Günü'nde Fidan Dikim Etkinliğine Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen fidan dikim etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul’un Arnavutköy semtinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Göktaş, katılımcılara hitaben "Dün ne yazık ki CHP zihniyetinin değişmediğini, baskıcı ve ötekileştiren yönetim anlayışına bir kez daha hepimiz maalesef şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Elif Lale Bilgili'ye Destek

Bakan Göktaş, Kadıköy Belediyesinin tek AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin maruz kaldığı muameleyi kınayarak, "Milletin oylarıyla seçilmiş bir kadının önce susturulduğunu, sonra da salondan çıkarıldığını gördük. Bu durumu asla kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Kadınların Güçlenmesine Vurgu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadın hakları ve eşitlik mücadelesinin dünya genelinde önemli bir yankı bulduğunu belirten Göktaş, "Kadınların her alanda eşit fırsatlara sahip olması, şiddetten ve ayrımcılıktan uzak bir yaşam sürebilmesinin temel hedefimiz olduğunu" vurguladı.

Kendi liderliğinde devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirildiğini ifade eden Göktaş, kadınların güçlenmesine yönelik politikaları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. "Bir fidan dikmek, toprağa umut ekmek demektir. Bugün diktiğimiz her fidan ile umudumuzu, direncimizi ve geleceğe inancımızı tazeliyoruz." diye ekledi.

Umutsuzluğa Yer Yok

Bakan Göktaş, dünyanın pek çok yerinde kadınların hala zulmün ve savaşın gölgesinde yaşadığını hatırlatarak, "Kadınlar umudunu yitirmiyor ve zulme boyun eğmiyor. Biz de buradan tüm kadınlara sesleniyoruz; sizi unutmadık, yanınızdayız." dedi.

Kadına Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele

Göktaş, CHP zihniyetiyle olan mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla Kadının Güçlenmesi Genelgesi yayımlandı. Bu genelge kadınların güçlenmesi yönünde politikalarımızın daha etkin yürütülmesini sağlayacak." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir gibi önemli isimler katıldı. Konuşmaların ardından fidanlar toprağa verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Arnavutköy İl Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen AK Parti İstanbul Kadın Kolları Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikimi etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Arnavutköy İl Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen AK Parti İstanbul Kadın Kolları Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikimi etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kayıp Genç Mehmet Yüksel'in Cansız Bedeni Batman'da Bulundu
2
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
3
İsrail Ordusu, Suriye'deki Hedeflere Saldırı Düzenledi
4
Fatih'te İki Tekneyi Saran Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Gösterisine Polis Müdahalesi
6
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadın JÖAK Personeline Özel Eğitim Videosu
7
Samsun'da TSK Güçlendirme Vakfı İçin İftar Programı Düzenlendi

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!