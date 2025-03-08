Bakan Göktaş'tan Kadınlar Günü'nde Önemli Mesajlar: 'Zulme Uğrayan Tüm Kadınların Yanındayız'

Bakan Göktaş, Kadınlar Günü'nde Fidan Dikim Etkinliğine Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen fidan dikim etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul’un Arnavutköy semtinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Göktaş, katılımcılara hitaben "Dün ne yazık ki CHP zihniyetinin değişmediğini, baskıcı ve ötekileştiren yönetim anlayışına bir kez daha hepimiz maalesef şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Elif Lale Bilgili'ye Destek

Bakan Göktaş, Kadıköy Belediyesinin tek AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin maruz kaldığı muameleyi kınayarak, "Milletin oylarıyla seçilmiş bir kadının önce susturulduğunu, sonra da salondan çıkarıldığını gördük. Bu durumu asla kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Kadınların Güçlenmesine Vurgu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadın hakları ve eşitlik mücadelesinin dünya genelinde önemli bir yankı bulduğunu belirten Göktaş, "Kadınların her alanda eşit fırsatlara sahip olması, şiddetten ve ayrımcılıktan uzak bir yaşam sürebilmesinin temel hedefimiz olduğunu" vurguladı.

Kendi liderliğinde devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirildiğini ifade eden Göktaş, kadınların güçlenmesine yönelik politikaları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. "Bir fidan dikmek, toprağa umut ekmek demektir. Bugün diktiğimiz her fidan ile umudumuzu, direncimizi ve geleceğe inancımızı tazeliyoruz." diye ekledi.

Umutsuzluğa Yer Yok

Bakan Göktaş, dünyanın pek çok yerinde kadınların hala zulmün ve savaşın gölgesinde yaşadığını hatırlatarak, "Kadınlar umudunu yitirmiyor ve zulme boyun eğmiyor. Biz de buradan tüm kadınlara sesleniyoruz; sizi unutmadık, yanınızdayız." dedi.

Kadına Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele

Göktaş, CHP zihniyetiyle olan mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla Kadının Güçlenmesi Genelgesi yayımlandı. Bu genelge kadınların güçlenmesi yönünde politikalarımızın daha etkin yürütülmesini sağlayacak." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir gibi önemli isimler katıldı. Konuşmaların ardından fidanlar toprağa verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Arnavutköy İl Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen AK Parti İstanbul Kadın Kolları Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikimi etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Arnavutköy İl Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen AK Parti İstanbul Kadın Kolları Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikimi etkinliğine katılarak konuşma yaptı.