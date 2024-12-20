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Bakan Göktaş'tan Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Güç Birliği Çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadınlar için STK temsilcileriyle bir araya gelerek şiddetle mücadelede güç birliği yapılacağına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:27
Bakan Göktaş'tan Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Güç Birliği Çağrısı

Bakan Göktaş, Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele İçin STK'larla Toplandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacaklarını duyurdu. Göktaş, kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin önemine vurgu yaparak, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği yaparak medyanın dilini dönüştürmeye yönelik çalışmalar yürütecek, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz," dedi.

Kadınların Güçlendirilmesi ve STK'ların Rolü

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirtti. Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların güçlendirilmesi gibi önemli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Göktaş, STK'lerin sorunların tespiti, dile getirilmesi ve çözümünde önemli bir rol oynadığını ifade ederek, "Toplumun her kesimini kapsayan bir anlayışla hareket ederek, STK’lerin tecrübelerinden faydalanmaya ve çözüm odaklı projelerde birlikte çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

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