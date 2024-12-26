Bakan Göktaş'tan Kadınların Değersizleştirilmesine Tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Göktaş, kadınları değersizleştiren yapımlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, "Kadını değersizleştiren yapımların oluşması ve bunun üzerinden bir reyting sağlanmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Bu konunun toplumda ciddi bir tartışma yarattığını belirten Bakan, söz konusu yapımlara karşı duyarlılık gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yapımcılara yönelik mesajını yineleyen Göktaş, "Bu konuda yapımcılarımıza tekrar sesleniyorum" diyerek, toplumsal değerlere ve kadın haklarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.