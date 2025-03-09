Bakan Göktaş'tan Koruyucu Ailelere Teşekkür: 'Kalbe Yazılan Mektuplar'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantep'ten aldığı dokunaklı mektuplarla koruyucu ailelerin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:13
Bakan Göktaş'tan Koruyucu Ailelere Teşekkür: 'Kalbe Yazılan Mektuplar'

Koruyucu Aileler İçin Mektuplar Kalbe Dokunuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'teki koruyucu ailelerden aldığı mektupları sosyal medya hesabında paylaştı. "Aile Yılı" dolayısıyla gelen teşekkür mektuplarını içeren video klip, toplumda büyük bir yankı buldu.

Kalpten Kalbe Mesajlar

Bakan Göktaş, gönderdiği mesajda, "Bazı mektuplar sadece kağıda değil, kalbe yazılır. Ben de bugün Gaziantep'ten kalbimi ısıtan mektuplar aldım," ifadelerini kullandı. Koruyucu ailelerin yazdığı dokunaklı satırların herkesin yüreğine dokunacağına inandığını belirtti.

Çocukların Güvenli Yuvası

Bakan Göktaş, her çocuğun güvenle büyüyebileceği bir ailenin yanında olması için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. "Çünkü bir çocuk için en güzel hikaye, sevgi dolu bir yuvada yazılır. Koruyucu aile olun, sevgiyi büyütün," diyerek tüm topluma çağrıda bulundu.

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